 

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

24.08.2021, 6:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки, курс евро вырос на 13 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки и составил 74,12 рубля. Курс евро вырос на 13 копеек и составил 87,14 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро.



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