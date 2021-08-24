Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки, курс евро вырос на 13 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки и составил 74,12 рубля. Курс евро вырос на 13 копеек и составил 87,14 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро.