 

Украине предрекли распад при движении страны прежним курсом

24.08.2021, 6:26, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУкраину ждет распад при сохранении того курса, которым она шла все 30 лет независимости, выразил уверенность украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в своей статье для издания «Главред».

«Итоги 30 лет независимости Украины довольно нерадостные. Ведь Украина – единственная из постсоветских республик, которая так и не вышла на тот уровень ВВП, который у нее был в 1991 году. Украинская экономика была 15-ой экономикой мира, но скатилась куда-то далеко», – приводит слова Золотарева РИА «Новости».

По его словам, несмотря на отличные стартовые возможности индустриально-аграрной страны, сейчас Украина превращается в аграрно-сырьевой придаток стран «золотого млрд». В частности, ей «нечем похвастаться» в экономическом и социальном плане, а население уменьшилось с 52 до 35-37 млн человек.

«Если же человеческий капитал будет потерян, то какие бы сюда ни заходили инвестиции, низкоквалифицированный рабочий труд с низкой добавочной стоимостью – это все, что украинцам смогут предложить. Это самое печальное», – подчеркнул Золотарев.

Как отметил политолог, в основе украинского государства лежит калька УССР с большим количеством социальных гарантий, однако экономика страны этому не соответствует. «Поэтому вопросом времени является перезапуск (а, по сути, переоснование) государства», – выразил мнение эксперт.

Беда Украины, как считает Золотарев, состоит в том, что ее политическая элита восприняла независимость и власть как инструмент для личного обогащения, а в результате «доигралась» до потери территорий и конфликта в стране.

«Если Украина будет двигаться тем же курсом, что и все 30 лет независимости, ее ждет распад. Возможно, государство и будет упаковано в какую-то более-менее пристойную форму, но оно не будет экономически связано. Де-факто украинское государство сейчас связывает лишь полиция, денежная единица, вооруженные силы и торговые сети, а экономическая связанность государства ослабевает», – сообщил он.

При этом эту ситуацию все еще можно исправить, отметил Золотарев. «Есть масса примеров стран, которые начинали свой путь в куда более худших стартовых условиях, нежели те, в которых находится нынешняя Украина, но, тем не менее, они становились примерами успешного экономического и социального развития. Вопрос заключается, прежде всего, в наличии политической воли у политической и деловой элиты», – заключил политолог.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович выразил уверенность, что главной ошибкой Украины за 30 лет независимости стал отказ от добрососедских отношений с Россией. В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков констатировал, что Украина за 30 лет независимости так и не состоялась как государство, став одним из самых отсталых стран Европы.



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