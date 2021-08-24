Украине предрекли распад при движении страны прежним курсом

Украину ждет распад при сохранении того курса, которым она шла все 30 лет независимости, выразил уверенность украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в своей статье для издания «Главред».

«Итоги 30 лет независимости Украины довольно нерадостные. Ведь Украина – единственная из постсоветских республик, которая так и не вышла на тот уровень ВВП, который у нее был в 1991 году. Украинская экономика была 15-ой экономикой мира, но скатилась куда-то далеко», – приводит слова Золотарева РИА «Новости».

По его словам, несмотря на отличные стартовые возможности индустриально-аграрной страны, сейчас Украина превращается в аграрно-сырьевой придаток стран «золотого млрд». В частности, ей «нечем похвастаться» в экономическом и социальном плане, а население уменьшилось с 52 до 35-37 млн человек.

«Если же человеческий капитал будет потерян, то какие бы сюда ни заходили инвестиции, низкоквалифицированный рабочий труд с низкой добавочной стоимостью – это все, что украинцам смогут предложить. Это самое печальное», – подчеркнул Золотарев.

Как отметил политолог, в основе украинского государства лежит калька УССР с большим количеством социальных гарантий, однако экономика страны этому не соответствует. «Поэтому вопросом времени является перезапуск (а, по сути, переоснование) государства», – выразил мнение эксперт.

Беда Украины, как считает Золотарев, состоит в том, что ее политическая элита восприняла независимость и власть как инструмент для личного обогащения, а в результате «доигралась» до потери территорий и конфликта в стране.

«Если Украина будет двигаться тем же курсом, что и все 30 лет независимости, ее ждет распад. Возможно, государство и будет упаковано в какую-то более-менее пристойную форму, но оно не будет экономически связано. Де-факто украинское государство сейчас связывает лишь полиция, денежная единица, вооруженные силы и торговые сети, а экономическая связанность государства ослабевает», – сообщил он.

При этом эту ситуацию все еще можно исправить, отметил Золотарев. «Есть масса примеров стран, которые начинали свой путь в куда более худших стартовых условиях, нежели те, в которых находится нынешняя Украина, но, тем не менее, они становились примерами успешного экономического и социального развития. Вопрос заключается, прежде всего, в наличии политической воли у политической и деловой элиты», – заключил политолог.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович выразил уверенность, что главной ошибкой Украины за 30 лет независимости стал отказ от добрососедских отношений с Россией. В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков констатировал, что Украина за 30 лет независимости так и не состоялась как государство, став одним из самых отсталых стран Европы.