 

Пользователи в США пожаловались на сбой в работе соцсети Instagram

24.08.2021, 6:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ США наблюдаются проблемы в работе социальной сети Instagram, сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Как отмечает портал, 80% пользователей, сообщивших о неполадках, испытывают проблемы с просмотром новостной ленты, 12% не могут войти на сайт, еще 9% жалуются на трудности при просмотре сторис, передает ТАСС.

Накануне сбой произошел в работе официального сайта президента Украины. В прошлую пятницу случился сбой в работе систем третьего по величине банка Японии Mizuho. Кроме того, 3 августа произошел глобальный сбой в работе соцсети Instagram.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / В России утверждают, что задержание 33 боевиков в Беларуси – провокация украинских спецслужб

25.03 / «Адмирал Горшков» провел успешные стрельбы по Новой Земле

09.11 / ВОЗ заявила о выходе пандемии коронавируса за рамки обычной ЧС

29.12 / Зеленский провел заседание СНБО по вопросу о конституционном кризисе

22.06 / Медиков без прививки от COVID-19 начали отстранять от работы в Италии

10.07 / Песков заявил о понимании повышенного интереса журналистов к делу Сафронова

31.07 / Задержанных в Белоруссии россиян перевели в «комфортное учреждение»

21.02 / Эвакуированные с судна April моряки могли отравиться химикатами

22.05 / В «Роскосмосе» используют виртуальную реальность для создания новых технических устройств

15.07 / Эксперт усомнился в возможности поездок за границу в ближайшем будущем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика