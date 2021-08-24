Пользователи в США пожаловались на сбой в работе соцсети Instagram

В США наблюдаются проблемы в работе социальной сети Instagram, сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Как отмечает портал, 80% пользователей, сообщивших о неполадках, испытывают проблемы с просмотром новостной ленты, 12% не могут войти на сайт, еще 9% жалуются на трудности при просмотре сторис, передает ТАСС.

Накануне сбой произошел в работе официального сайта президента Украины. В прошлую пятницу случился сбой в работе систем третьего по величине банка Японии Mizuho. Кроме того, 3 августа произошел глобальный сбой в работе соцсети Instagram.