 

Талибы захотели развивать отношения с Японией

24.08.2021, 6:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаТалибы рассчитывают на установление хороших отношений с Японией в будущем, сообщил официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Мохаммад Сохаил Шахин в интервью Киодо.

«В будущем мы хотели бы установить хорошие отношения с Японией», – приводит ТАСС слова официального представителя катарского политического офиса движения.

Как сказал Шахин, талибы рассчитывают на то, что японское посольство возобновит свою работу в Кабуле. Говоря о работе иностранных СМИ в Афганистане, представитель движения сообщил, что «зарубежные журналисты смогут продолжать освещать текущую ситуацию из любой точки Кабула или Афганистана».

Ранее лидеры талибов решили создать совет для управления Афганистаном.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / Бывший узник Кремля Балух: Политика мне очень интересна

09.01 / Более половины американцев хотят немедленного отстранения Трампа от должности – опрос

25.03 / Щербина: Подавляющее большинство украинцев уверены, что коронавирус создан искусственно. Десятилетия негативного отбора сделали свое дело

09.10 / Автомобиль Атамбаева обстреляли после митинга в Бишкеке

19.06 / Писатель Слава Сэ умер от COVID-19

16.07 / В результате стрельбы в Техасе пострадали четверо полицейских

23.04 / СБУ разоблачила работающего на РФ хакера, который пытался узнать персональные данные сотрудников спецслужбы

23.03 / Бездомные Лос-Анджелеса расплачиваются за халатность властей в пандемию

13.07 / Саакашвили: Нам с Бушем бросили под ноги ручную гранату. И она не взорвалась! Шанс, чтобы игла не попала в детонатор, – один из 10–15 тысяч

09.07 / Гинцбург: Использующие «Спутник V» страны заявили об отсутствии побочных эффектов от вакцины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика