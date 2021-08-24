Талибы захотели развивать отношения с Японией

Талибы рассчитывают на установление хороших отношений с Японией в будущем, сообщил официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Мохаммад Сохаил Шахин в интервью Киодо.

«В будущем мы хотели бы установить хорошие отношения с Японией», – приводит ТАСС слова официального представителя катарского политического офиса движения.

Как сказал Шахин, талибы рассчитывают на то, что японское посольство возобновит свою работу в Кабуле. Говоря о работе иностранных СМИ в Афганистане, представитель движения сообщил, что «зарубежные журналисты смогут продолжать освещать текущую ситуацию из любой точки Кабула или Афганистана».

Ранее лидеры талибов решили создать совет для управления Афганистаном.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.