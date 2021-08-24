Украина может повторить судьбу Афганистана – депутат Водолацкий

Антироссийские настроения царили на Украине еще в 90-е годы. С тех пор Незалежная имеет много проблем как в экономической, так и в политической сфере. Итогом русофобской политики может стать полный распад государства. Депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий заявил, что Украина может повторить судьбу Афганистана.

По мнению парламентария, Незалежная начала политический разворот от России еще в 90-е годы. Он отметил, что тогда в стране появилось очень много так называемых патриотических лагерей для детей, которые спонсировались из западных стран, в частности, за счет фонда Сороса.

Водолацкий подчеркнул, что тогда формировалась новая молодежь, которая позже участвовала в Майдане. По его словам, сегодня эти люди состоят в батальонах националистов и даже убивают мирных граждан на Донбассе.

“Украина повторит то, что сегодня происходит в Афганистане”, – заявил Водолацкий.

Депутат уверен, что подобное развитие событий станет итогом антироссийской политики государства. Он отметил, что сегодня Украина находится под внешним управлением западных стран. К такому сценарию страну подводили, в том числе, предыдущие президенты. Меж тем, Водолацкий признал, что Россия упустила этот момент: “считали это все детскими играми”.