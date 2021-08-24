В Минтруде отчитались о выплатах родителям школьников

К началу учебного года выплаты получили родители свыше 20 млн детей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тыс. рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 млн 70 тыс. детей школьного возраста. То есть средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи», – цитирует Котякова РИА «Новости».

Он отметил, что все заявления обрабатываются «в кратчайшие сроки» и их прием продолжается. Обратиться за помощью можно до 1 ноября, напомнил глава ведомства.

В министерстве добавили, что единовременная выплата по 10 тыс. рублей предназначена на детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также для граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.

Начало выплат по 10 тыс. рублей на школьника планировалось на 16 августа. Однако президент Владимир Путин на совещании с главой Минтруда заявлял, что выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнутся раньше – со 2 августа вместо 16 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году. Котяков в свою очередь доложил, что технически все готово к перечислению денег. 30 июля внесение соответствующих изменений рассматривалось на заседании правительства.