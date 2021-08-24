 

В Таджикистане опровергли сообщения о доставке оружия сопротивлению в Афганистан

24.08.2021, 5:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСообщения о том, что из Таджикистана доставили оружие сопротивлению в Афганистане, не соответствуют действительности, сообщил источник в таджикистанских силовых структурах.

«Вертолеты сил сопротивления Афганистана не прилетали в Таджикистан и здесь не получали оружие и боеприпасы, информация «Sputnik Афганистан» не соответствует действительности», – сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее афганский телеграм-канал со ссылкой на источники сообщал, что силы сопротивления, которые находятся в единственной неподконтрольной «Талибану» (движение признано террористическим и запрещено в России) провинции Панджшер, доставили туда оружие из Таджикистана.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что у него нет информации об этом.

На прошлой неделе стало известно о планах талибов принять новую конституцию Афганистана. Также сообщалось, что запрещенное в РФ и признанное террористическим движение «Талибан» предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.



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