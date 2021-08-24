 

Сахалинскую область решили прикрыть засекающей гиперзвуковые цели РЛС

24.08.2021, 5:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПринято решение развернуть на Дальнем Востоке несколько радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-Н», способных обнаруживать гиперзвуковые и стелс-цели. Первую такую станцию развернут в Сахалинской области, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе на полях форума «Армия-2021».

«В соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года на Дальнем Востоке планируется к развертыванию до пяти РЛС «Резонанс-Н», первая из них будет развернута в Сахалинской области. Точное место дислокации станции определит военное ведомство», – приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.

В январе 2020 года стало известно о планах Генштаба ВС РФ развернуть в Арктике десять РЛС «Резонанс-Н», в том числе на Кольском полуострове и на Новой Земле.

В настоящее время в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота несут боевое дежурство или развернуты три четырехмодульных РЛС типа «Резонанс-Н» кругового обзора, еще две находятся в стадии развертывания в Арктике.

РЛС «Резонанс-Н» работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн, что позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, а также гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 скоростей звука. РЛС способны обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности 600 км, по баллистическим целям – на дальности до 1200 км, по высоте – до 100 км.



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