Какие есть преимущества посадки различных культур в сентябре: что стоит посадить

Осенью дачники не только собирают урожай огородных культур, но и высаживают под зиму некоторые растения. Холодостойкие виды, высаженные осенью, получают естественную закалку. Такие культуры отличаются очень мощной корневой системой, лучше растут в следующем сезоне и не боятся весенних заморозков.

Чеснок

Конечно же, очень неплохим решением будет высадить на даче под зиму чеснок. Подобным образом эту культуру выращивают большинство садоводов в России. Высаживать чеснок под зиму можно уже во второй половине сентября. Температура воздуха при посадке головок должна составлять примерно +5 °С.

Посаженный осенью чеснок вырастает гораздо более крупным, чем весенний. Такой овощ лучше хранится и меньше подвержен разного рода заболеваниям.

Лук

Многим дачникам известно, что севок, оставленный до весны, часто не переживает зиму. Луковички начинают сохнуть и подгнивать. При желании севок также можно посадить осенью, примерно в то же время, что и чеснок. В этом случае на следующий год можно получить раннюю зелень, а сам урожай лука будет максимально большим.

Зелень

Можно посадить в сентябре на огороде и холодостойкую зелень. Это могут быть, к примеру, шпинат, укроп, пастернак, щавель. Сажают дачники под зиму и холодостойкие сорта зеленого салата, а также петрушку. Петрушку и салат можно укрыть поздней осенью пленкой. Другие виды зелени легко переносят самые сильные холода без какой-либо защиты.

Клубника

Также в сентябре можно пересадить или рассадить на участке клубнику. Будучи посаженной осенью, на следующий год ягода будет отлично плодоносить. Рассаживать клубнику в саду лучше всего в первой декаде сентября.

Корнеплоды

При желании под зиму в саду можно посадить даже морковку, репу, редис и свеклу. Семена всех этих культур в сентябре заглубляют в почву немного глубже, чем при весенней посадке. Если корнеплоды будут посажены в сентябре, а не весной, на следующий год их урожай можно будет собрать на 3-4 недели раньше обычных сроков.

Деревья и кустарники

Разумеется, в сентябре в саду можно высаживать саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников. Отлично приживаются, будучи посаженными в этом месяце, к примеру, саженцы сливы, алычи и вишни. Также можно посадить грушу, шелковицу, рябину и яблоню.

Из кустарников в сентябре в саду сажают виноград, черную и красную смородину, крыжовник. До морозов посаженные в начале осени деревья и кустарники успеют хорошо укорениться и окрепнуть. А следовательно, в последующем они легче перенесут зиму.

Сажать плодовые и ягодные культуры в сентябре полагается с закрытой корневой системой, то есть с земляным комом. При посадке растения обязательно следует подкормить органическими и минеральными удобрениями. Это позволит дополнительно укрепить их до морозов. Из органики при посадке садовых культур обычно используют навоз или перегной. Из минеральных удобрений – золу либо суперфосфат.

Декоративные культуры

Также в сентябре многие дачники высаживают на участке и разного рода цветы. Посаженные осенью декоративные культуры, как и садовые или огородные, на следующий год лучше развиваются и начинают раньше цвести.

Посадить в сентябре можно, к примеру, пионы, клематисы, флоксы, адонисы. Также можно высаживать маргаритки, ирисы, незабудки, барвинки.

Некоторые дачники в сентябре высаживают даже однолетние декоративные культуры. Неплохо переносят морозы, к примеру, семена бархатцев, календулы, астр, колокольчиков.

В начале сентября также можно упорядочить розарий в саду. Садовые розы — растения прихотливые. Пересаживать осенью их можно только в самом начале сентября. Если дачник не успел выполнить эту работу, ему все же лучше будет перенести ее на весну. Иначе розы не успеют окрепнуть и могут вымерзнуть зимой или выпреть весной.