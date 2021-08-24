В США назвали число эвакуированных из Афганистана

США эвакуировали 42 тыс. человек из Афганистана с конца июля, на данный момент американские власти задействовали для эвакуации из Афганистана 18 самолетов шести американских коммерческих авиакомпаний, сообщил на регулярном брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор.

«На данный момент это <…> включает 18 самолетов шести коммерческих авиакомпаний», – приводит его слова об эвакуации ТАСС. Он подчеркнул, что в вопросе эвакуации из аэропорта Кабула приоритет по-прежнему отдается военным самолетам.

По словам Тейлора, с конца июля США эвакуировали из Афганистана около 42 тыс. человек. За последние сутки из Кабула были вывезены примерно 16 тыс. человек.

Также в пентагоне сообщили, что сосредоточены на том, чтобы завершить эвакуацию из Афганистана 31 августа, несмотря на призывы продлить ее.

На прошлой неделе стало известно о планах талибов принять новую конституцию Афганистана. Также сообщалось, что запрещенное в РФ и признанное террористическим движение «Талибан» предложит ряду членов прежних администраций Афганистана должности в новом правительстве и будет сотрудничать с женщинами.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.