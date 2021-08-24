В РФ создали «умный» дефибриллятор

Новый российский дефибриллятор, представленный Уральским оптико-механическим заводом (УОМЗ) имени Яламова, способен анализировать состояние пациента по пульсу, уровню кислорода в крови и регулировать силу тока в соответствии с этим, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

С этим проектом завод вошел в число победителей конкурса правительства Свердловской области и получил право на возмещение части затрат на внедрение в промышленное производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ участникам НОЦ, сказал министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

«Прибор научили думать, прежде чем применять силовой разряд. И в ближайшее время мы получим умный дефибриллятор, который позволит исключить ошибку врача. В перспективе к этим функциям может прибавиться еще ряд возможностей», – цитирует Перестронина сайт «Национальные проекты России».

Аппарат способен работать как в автоматическом, так и в ручном режимах и подходит для использования в стационарах, отделениях реанимации, кардиохирургии и машинах скорой помощи. Ожидается, что первая партия дефибрилляторов будет выпущена заводом уже в этом году.

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы» создан благодаря национальному проекту «Наука и университеты» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Согласно целям национального проекта, РФ должна войти в пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях.

Нацпроекты, инициированные президентом Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.