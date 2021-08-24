«Довольно отдалённые» – вице-президент Еврокомиссии оценил перспективы вступления Украины в ЕС

Вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в интервью информационному порталу «РБК Украина» оценил перспективы членства Украины в Евросоюзе как довольно отдалённые. По его мнению, в ближайшие годы нужно сначала использовать все возможности соглашения об ассоциации. Принятие Украины в ЕС пока маловероятно, поскольку нынешняя политическая атмосфера внутри Евросоюза не способствует его дальнейшему расширению, пояснил политик.



Reuters

Активные попытки украинских властей на протяжении последних нескольких месяцев добиться от руководства Евросоюза признания «европейской перспективы» страны и официального подтверждения, что Украина в обозримом будущем сможет хотя бы начать переговоры о вступлении в ЕС, пока не увенчались успехом. Вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис признал в беседе с корреспондентом «РБК Украина», что пока политическая атмосфера внутри ЕС не способствует его дальнейшему расширению.

Вместо этого еврокомиссар предлагает Киеву сосредоточиться на прикладных вещах, развивая отношения в рамках соглашения об ассоциации и секторального сотрудничества, поясняется в статье. В рамках своего визита на Украину Домбровскис принимает участие в саммите «Крымская платформа», а также проводит ряд встреч с премьер-министром и другими членами кабинета министров, чтобы обсудить макрофинансовую помощь Украине, а также успехи и проблемы в её борьбе с коррупцией. Он подчеркнул, что Брюссель продолжит за этим внимательно следить, сообщает «РБК Украина».

По словам Домбровскиса, в центре пристального внимания ЕС остаётся и ситуация вокруг проекта «Северный поток — 2», говорится в статье. «Со стороны Еврокомиссии мы всегда ясно давали понять, что «Северный поток — 2» не является проектом общего европейского интереса, не способствует достижению целей энергетической политики ЕС. Сейчас мы будем следить за декларацией США и Германии, и как будет обеспечиваться то, чтобы «Северный поток — 2» не привёл к проблемам для Украины как страны-транзитёра», — подчеркнул в этой связи еврокомиссар.

Что касается перспектив «более тесной интеграции» Украины в ЕС, Брюссель поддерживает эти устремления, однако для её принятия в Евросоюз необходим полный консенсус, отметил Домбровскис. «Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами, — открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого процесса переговоров появляется «дорожная карта». Но я не думаю, что это может быть вопросом ближайшего времени, с учётом политической динамики в ЕС», — заявил еврокомиссар в интервью «РБК Украина».

По его мнению, данный вопрос надо сохранять в повестке дня, однако в краткосрочной перспективе важнее сконцентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые даёт соглашение об ассоциации. В его рамках ещё можно сделать очень многое, и реализация различных мероприятий в рамках этого соглашения постепенно должна способствовать более активному процессу европейской интеграции, уверен Домбровскис.

В частности, нужно продолжать активно продвигать «промышленный безвиз» — Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA), а также развивать более тесные экономические отношения в других сферах, пояснил он. К числу наиболее перспективных направлений, по мнению политика, можно отнести сотрудничество в области телекоммуникаций, а также дальнейшую торговую либерализацию и ряд секторальных проектов по сотрудничеству в рамках таможни, для облегчения таможенных процедур.

В то же время еврокомиссар полагает, что с учётом нынешней политической ситуации в Евросоюзе и того, как проходят процессы его расширения, в ближайшие годы рассмотрение вопроса о принятии Украины маловероятно. По его словам, сейчас в Брюсселе отсутствует консенсус и в отношении других стран, включая Балканские государства, которые также проявляют интерес к вступлению в ЕС уже на протяжении долгих лет.

«Процесс европейской интеграции — это не спринт, это марафон. И важно сохранять последовательность, направление движения, помнить, что может потребоваться много лет, это вопрос того, как правильно распределить силы», — заявил Домбровскис. В то же время он отметил, что членом ЕС в рамках Союзного договора может стать «любая демократическая европейская страна», поэтому формально принципиальных препятствий для принятия Украины нет. «Если поменяется политический консенсус, то в какой-то перспективе к этому вопросу можно вернуться», — заверил политик в интервью «РБК Украина».