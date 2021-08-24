 

DE – «победа брексита» — во Франции возмущены тем, что Лондон получит французскую вакцину раньше Парижа и Брюсселя

24.08.2021, 4:36, Новости дня
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Известный сторонник выхода Франции из ЕС Шарль-Анри Галлуа осудил Брюссель за провал переговоров с французским производителем вакцин Valneva, пишет Daily Express. По словам Галлуа, тот факт, что Великобритания первой получит десятки миллионов доз французской вакцины, свидетельствует о преимуществах независимости по сравнению с членством в Евросоюзе.


Reuters

Президент кампании Generation Frexit, выступающей за выход Франции из ЕС, Шарль-Анри Галлуа назвал «ещё одной победой для брексита» тот факт, что в отличие от Парижа и Брюсселя Лондону удалось договориться о приобретении миллионов доз вакцины французской компании Valneva, пишет Daily Express. 

Как напоминает издание, в Брюсселе отметили, что французский производитель вакцин не выполнил условия, необходимые для достижения соглашения, в результате чего переговоры с компанией потерпели крах и Европейский cоюз и Франция не сделали предварительные заказы на вакцину Valneva. В связи с этим препарат будет в первую очередь доступен британцам — правительство Великобритании заказало 190 миллионов доз, поставки которых ожидаются в 2022 году.

Это заставило Галлуа выступить с критикой в адрес Евросоюза. По его словам, подобный исход демонстрирует эффективность независимости по сравнению с «бюрократией ЕС», а значит, Франция должна поторопиться с выходом из союза.

«Это ещё одна большая победа для британского брексита», — заявил Галлуа в интервью Daily Express, назвав «полной катастрофой» и «ужасной ошибкой» провал переговоров между ЕС и Valneva.

Известный сторонник выхода Франции из ЕС счёл, что это будет «отличной рекламой фрексита», после того как Париж победит коронавирус, если всю вину не возложат на президента Эммануэля Макрона, который виноват в равной с Брюсселем степени.

Галлуа также указал на провалы Евросоюза в начале кампании по вакцинации от коронавируса и вместе с тем признался, что возмущён тем, что Европейская комиссия заключила контракт на поставки немецкой вакцины CureVac, финальные результаты исследования которой показали, что эффективность препарата составляет менее 50%.

«Кампания по вакцинации вакцинами Pfizer и AstraZeneca у нас начались через три месяца после Великобритании, и ЕС отказывается от этой французской вакцины. ЕС не хочет заказывать французскую вакцину, но в то же время заказал множество доз немецкой вакцины CureVac, которая, как оказалось, эффективна только на 48 процентов», — приводит издание его слова.

Галлуа назвал это свидетельством того, что ЕС «работает на Германию, а не на Францию», подчеркнув, что его это вовсе не удивляет.



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