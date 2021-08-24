Трамп – по сравнению с уходом Байдена из Афганистана Вьетнам — это мастер-класс по стратегии

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал Байдена за неудачный вывод войск из Афганистана, отметив, что по сравнению с этим процессом эвакуация из Вьетнама — это «мастер-класс по стратегии», пишет The Washington Times. При этом Трамп заявил, что Байдену следовало оставить в Афганистане солдат до полного вывода всех американцев, после чего можно было «к чертям собачьим разбомбить базы», на которых раньше дислоцировались американские войска.



Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп осудил вывод администрацией Байдена войск из Афганистана в ходе публичной речи перед своими сторонниками в штате Алабама, назвав этот процесс «величайшим внешнеполитическим унижением в истории Соединённых Штатов Америки», пишет The Washington Times.

«С треском провалившийся уход Байдена из Афганистана — это ни с чем не сравнимая демонстрация вопиющей некомпетентности национального лидера, возможно, за всю историю, — заявил Трамп. — Только попробуйте вспомнить что-нибудь подобное. По сравнению с катастрофой Джо Байдена уход из Вьетнама больше похож на мастер-класс по стратегии».

На фоне стремительного падения проамериканского правительства в Афганистане из-за наступления «Талибана»* администрация Байдена столкнулась с мощным давлением со стороны законодателей от обеих партий, напоминает издание. При этом американские политики сомневаются в том, что команда Байдена правильно оценивает сложившуюся ситуацию, особенно если учесть, что широкой общественности стали известны некоторые её ошибки.

В частности, в четверг газета The Wall Street Journal сообщила, что 13 июля 23 сотрудника американского посольства в Кабуле отправили в Госдепартамент документ, в котором они предупредили о быстром продвижении талибов и потенциальном коллапсе афганских военных, призвав также провести подготовку к эвакуации. Кроме того, по данным агентства Reuters, талибы захватили американское военное оборудование стоимостью миллиарды долларов, включая бронетехнику и около 40 единиц воздушной техники.

«Всё, что ему нужно было сделать, так это оставить солдат там, пока все оттуда не эвакуируются — пока оттуда не увезут наших граждан и наше оружие, — заявил Трамп под одобрительные крики толпы. — Тогда можно было к чертям собачьим разбомбить базы, у нас там есть пять баз, и мы сказали бы им «пока-пока».

В своё время Трамп обещал избирателям вернуть войска домой из Афганистана. С этой целью в феврале 2020 года бывший американский лидер подписал мирное соглашение с талибами и вывел из этой страны тысячи военнослужащих, не добившись, однако, полного вывода войск, так как талибы нарушили несколько условий договора.

«У нас было соглашение с условиями, и они не выполнили первые два пункта, и мы врезали по ним, а затем они были готовы выполнить ещё пару других условий», — отметил Трамп.

По словам Байдена, сделка, заключённая Трампом с талибами, не оставила ему другого выхода, кроме как вывести войска из Афганистана. Однако эта позиции Байдена не вызвала особого восторга у сторонников Трампа.

«Это дрянное решение, самый большой позор в истории нашей страны, такого позора никогда не было, и народы мира — как наши друзья, так и враги — смотрят на нас и говорят: «Что, чёрт возьми, так быстро стряслось с Соединёнными Штатами Америки?» — подытожил экс-президент.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.