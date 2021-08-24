Тёмное прошлое и тяжёлый развод: что перевернуло жизнь Игоря Петренко

Ни один проект в карьере актера не сравнится по уровню трагизма с его реальной жизнью: до начала творческой деятельности Игорь Петренко успел попасть и в «Матросскую тишину», и в психиатрическую больницу, расплачиваясь за действия другого человека.

Быть может, именно отрицательный опыт раскрыл в нем драматический талант. В пятнадцать лет попасть в изолятор, долго ждать решения суда, потом надеяться, что юристы дойдут до правды — такого не пожелаешь даже врагу. Игорь Петренко получил условный срок, он начал новую жизнь, которая напрямую была связана с миром театра и кино. Но на заре нулевых годов информация о том, что Петренко был замешан в убийстве, просочилась в средства массовой информации.

В настоящее время мало кто вспоминает, что в юные годы знаменитый актер находился в «Матросской тишине». Кроме этого, в «топе» тем — расставание Петренко с Климовой и новый союз с молодой артисткой Кристиной Бродской.

23 августа актеру исполняется 44. Почему распались его прошлые отношения, что оказало огромное влияние на его творческую деятельность и семью?

Испорченная молодость

Петренко родился в Потсдаме, где в то время служил его отец, полковник химических войск. Будущему артисту было всего 3 года, когда его семья вернулась в столицу. Здесь мать Игоря, переводчица, устроилась работать в детский сад, чтобы быть ближе к сыну. К слову, любовь к иностранным языкам передалась и ему.

Его папа хотел, чтобы сын вырос сильным, так что в 5 лет Петренко научился подтягиваться на перекладине, а в 6 пошел на спортивную гимнастику. Затем были дзюдо и каратэ, которые сделали его авторитетом среди дворовой детворы. Кто же тогда знал, что увлечение боевыми искусствами обернется чем-то страшным?

В начале девяностых близкий друг десятиклассника влез в долги и захотел припугнуть угрожавших ему людей. Разумеется, Петренко молодой человек взял с собой из-за его физической подготовки. Вот только приятель прихватил в квартиру кредитора и обрез с патронами.

Должнику сорвало крышу: на глазах Петренко и другого свидетеля друг застрелил взыскателя. Будущий артист впал в шок, поэтому дальше молча делал все, что говорил товарищ, помогая скрывать следы. Сдать друга Игорь не решился, и когда все открылось милиции, перешел в статус соучастника.

И мухи не обидевший подросток попал в «Матросскую тишину», а спустя пару месяцев — в Бутырку, в камеру, где находилось 85 здоровых мужчин. Из-за нехватки свободного места спать приходилось по очереди, есть баланду. Все это было невозможно, вши разъели всю кожу до шрамов. А спустя год Игоря перевели в психиатрическую больницу — это обычная практика наблюдения за подростками.

Через год и девять месяцев все муки закончились, и летом 1995 года Петренко вышел на свободу. Молодой человек сдал экзамены раньше срока и осенью поступил в театральное училище, смог доказать приемной комиссии, что обладает талантом.

В 1997 году суд вынес приговор: другу Игоря дали десять лет тюрьмы, ну а Игорь как пособник получил 8 лет условно — по мнению юристов, благосклонно, если не считать заключения в СИЗО.

Работа в кино

После окончания театрального училища артист влился в труппу Малого театра и стал сниматься. Дебютом стал молодежный телесериал «Простые истины», а первую славу Игорю принесли «Московские окна» и фильм «Звезда». Интересных предложений от кинорежиссеров поступало все больше и больше, но вдруг из тюрьмы вышел «товарищ» Петренко, что убил человека, и по странному стечению обстоятельств именно в то время на адреса киностудий разослали копии протокола по «делу актера».

Мать убийцы говорила, что начинавшему все с чистого листа ее сыну невыгодно распространять информацию о темном прошлом. Помимо пострадавших, были еще свидетели, судьи и народные заседатели. Возможно, информацию могли продать те, у кого сведения были, когда Игорь стал известным.

К счастью, на карьере Петренко эта история не отразилась. «Кармен» и «Водитель для Веры» укрепили положение актера в кинематографе, и его карьера начала регулярно пополняться популярными телепроектами: «Волкодав», «Тарас Бульба», «Курсанты». Несмотря на судимость, которую сняли к окончанию театрального училища, чаще всего актер играл сотрудников полиции, военных и офицеров.

Первая жена

В девяностые Петренко не представлял, что когда-нибудь построит нормальную семью, так как пока находился в заключении, его девушка погибла от передозировки. Университет подарил молодому человеку не только надежду на будущее, но и новую любовь. После выпуска актер женился на сокурснице Ирине Леоновой.

Сохранить их брак не вышло по некоторым причинам: у них не было общих детей, хотя оба мечтали о них, да и чувства оказались не такими крепкими. По крайней мере, встретив на киносъемках «Московских окон» Климову, сопротивляться страсти Игорю было трудно.

Екатерина на время была замужем за Ильей Хорошиловым и воспитывала дочь Елизавету, а Петренко жил с женой Ирой — о каких же романтических отношениях могла идти речь? Не имея желания рушить свои браки, они постарались подавить друг к другу чувства и не виделись год. Но притяжение не пропало, и как только Климова пригласила Петренко на спектакль, их отношения вышли на новый уровень.

Расставание

В 2004 году Екатерина и Игорь поженились, спустя 2 года стали мамой и папой сына Матвея, а в 2008 году — Корнея. Все начало рушиться еще в 2009 году, когда Петренко снимался в киноленте «Тарас Бульба». Работа поглотила его мысли, а после тяжелого дня актер начал выпивать в номере. Порой артист так увлекался творческим процессом, что неделями мог не отвечать на телефонные звонки, сводя Екатерину с ума.

Ситуация достигла максимальной точки, когда Игорь взялся за работу над «Шерлоком Холмсом»: предстояла командировка длиной в 8 месяцев, выдержать которую хрупким взаимоотношениям оказалось не под силу.

«Катя мне тогда в шутку сказала: «Ну все, прощай». Я уехал в командировку, часто выпивал. Когда вернулся, жены с детьми в нашей квартире уже не было, она ушла от меня. Я даже это не сразу обнаружил, не побежал возвращать ее, так как понимал, что ей стало невыносимо жить со мной. Она практически ежедневно видела перед собой обессиленное пьяное создание, в которое я превратился».

По некоторым слухам, Екатерина закрутила роман с Архиповым из музыкальной группы «Челси». Позже музыкант опроверг все эти домыслы. В 2014 году муж и жена развелись, в чем Петренко винил себя. Впав в депрессию, актер несколько месяцев не общался с друзьями и близкими. В тот период артист снимался в телепроекте «Огонь для Олимпиады» и по случайности попал в ДТП.

«Бок машины просто вырвало, был сорван бампер. Я чудом остался жив. Помню, тогда понял, что это знак: я лечу в пропасть. Продал машину и на эти деньги как-то жил».

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Несмотря на развод, актеры поддерживали теплые взаимоотношения ради детей. Так, вместе они посещали все школьные мероприятия детей и праздновали их дни рождения. Но надеяться на них фанатам не приходилось: бывшие муж и жена быстро нашли новых возлюбленных.

Новая любовь

Шесть лет назад Екатерина вышла замуж за Месхи, ну а Игорь встретил свою любовь еще раньше: на киносъемках телесериала под названием «Огонь для Олимпиады» он познакомился с Кристиной Бродской. Она собиралась выйти замуж за Артема Крылова, но уже спустя несколько месяца после встречи с Петренко заявила друзьям, что беременна от него.

В конце 2014 года Кристина родила дочь Софию-Каролину. Пять лет назад артист женился на Бродской, затем у них родилась дочка Маша, а потом Ева. Игорь Петренко признавался, что рядом с женой наконец обрел семейное счастье, о котором всегда так мечтал.