 

Мнение: Панджшерское ущелье

24.08.2021, 4:20, Разное
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Панджшерское ущелье остается последней неподконтрольной Талибану территорией Афганистана. Сейчас в него и вокруг него скапливаются силы сторонников Ахмад-Шаха Масуда (мл) и отряды Талибана. Стороны делают грозные заявления, но готовы договариваться.

В целом все пока в рамках классического восточного торга. Демонстрация силы и угроз. Ахмад-Шах, по всей видимости, не согласен с предложениями Талибана по участию в будущем правительстве. Талибы не готовы выполнять требования Ахмад-Шаха. За это и торг. Если договорится не удастся – будут стрелять. Но вряд ли это будет война до победного конца. Цель – вынудить противника согласиться с условиями перемирия.

Талибан при этом заявляет, что правительство будет сформировано только после ухода последнего иностранного солдата. Срок, который дан – 31 августа, но к нему вряд ли успеют, так как иностранные военные обеспечивают эвакуацию гражданских, которая не заканчивается и непонятно, когда закончится.

Воевать с иностранцами талибы вряд ли будут, но то, что они начнут более жестко зачищать территорию вокруг аэропорта – самый напрашивающийся шаг. Нет гражданских – некого эвакуировать.

Источник: Эль Мюрид



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