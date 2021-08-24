“Для нас это не только слова”. Разумков рассказал, как Украина движется на пути в НАТО

Отмечается, что “стороны обсудили процесс реформ в Украине и партнерство с НАТО”.

“Мы уже многое сделали. Армия переходит на стандарты НАТО, и это нужно прежде всего нам. Ведь каждое государство заботится о себе и своей обороноспособности”, – сказал Разумков.

По его словам, парламент принял “важные законодательные акты и руководящие документы в сфере безопасности и обороны”.

“Сегодня мы движемся в НАТО. Для нас это не только слова – это то, что закреплено в Конституции Украины”, – отметил Разумков.

Глава Рады добавил, что “парламентское измерение остается важной составляющей политического диалога высокого уровня Украины с НАТО”.

Украина и Альянс “говорят на одном языке” – демократии и общих ценностей, заявил в свою очередь Джоанэ.

Заместитель генсека НАТО говорил в понедельник на саммите Крымской платформы, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического союза.

Контекст:

Курс на членство в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 54% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле – августе Социологической группой “Рейтинг”.

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