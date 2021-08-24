В Гаити через неделю после землетрясения спасли 24 человека

После мощного землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего 14 августа на юго-востоке Гаити спасены более 20 человек, сообщил телеканал «Телесур» со ссылкой на данные гаитянской службы гражданской обороны.

Издание сообщило, что спустя неделю после землетрясения найдены 24 человека, включая четверых детей, которые с момента стихийного бедствия числились пропавшими без вести, спасатели обнаружили их в районе горы Пик-Макайа на территории департамента Юг, передает ТАСС.

Пострадавшие на вертолете были доставлены в ближайшую коммуну для оказания медицинской помощи. Подробности об операции по спасению не приводятся.

Напомним, число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 2189 человек, более 12 тыс. человек пострадали.

14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп – в них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.