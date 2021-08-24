 

Назван срок начала испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта АПЛ

24.08.2021, 3:46, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЛетные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводного носителя – атомной подводной лодки (АПЛ) «Северодвинск» – планируется начать в сентябре 2021 года, сообщил в источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах форума «Армия-2021».

«Первый пуск «Циркона» с субмарины «Северодвинск» в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) из акватории Белого моря намечен на сентябрь», – приводит слова источника в оборонно-промышленном комплексе ТАСС.

Он так же добавил, что летно-конструкторские испытания планируется завершить до ледостава на Белом море, при этом будет выполнено нескольких пусков.

В августе Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.

Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.



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