«Позорное переобувание» и оскорбление для американских солдат – Никки Хейли призвала Байдена не признавать «Талибан»

В условиях хаотичного вывода войск из Афганистана администрация Джо Байдена «оценивает ситуацию» и не спешит отвергать перспективу признания «Талибана». По мнению бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, этот шаг стал бы «позорным переобуванием» Вашингтона после обещаний дать отпор талибам, если они захватят власть с помощью оружия, и ещё более сильным оскорблением для американских военных, которые многим пожертвовали ради победы над этим врагом.



Reuters

Президент Джо Байден устроил хаотичный вывод войск из Афганистана, существенно ослабив позиции Вашингтона и оставив более 10 тыс. американцев и 38 миллионов местных жителей во власти жестокого «Талибана»*, пишет в своей статье для The Washington Post бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США при ООН в админситарции Дональда Трампа Никки Хейли. Теперь перед лидером страны стоит задача не сплоховать снова, когда он будет принимать решение о том, признавать ли «этих варваров» законным правительством Афганистана.

Что удивительно, администрация Байдена такую перспективу всё ещё не отвергает и продолжает «критически оценивать ситуацию» и призывать боевиков соблюдать права человека. «Будем надеяться, что Байден просто делает вид, пока мы не вызволим оттуда всех американцев. В противном случае — это позорное переобувание после предыдущих обещаний администрации оказать отпор «Талибану», если он захватит власть с помощью оружия, что он и сделал. Это не была спокойная передача власти. Это был жестокий переворот в отношении демократически избранного правительства», — рассуждает Хейли.

По словам бывшего постпреда США при ООН, «Талибан» 2021 года мало чем отличается от того, каким он был в 2001-м. Как напоминает Хейли, тогда «эти террористы предоставили укрытие другим террористам, а именно убийцам, стоящим за терактами 11 сентября». И талибы «по-прежнему остаются террористами», что они доказали за 20 лет гражданской войны, среди прочего совершая теракты на рынках и обливая кислотой школьниц. Они уже скандируют «Смерть Америке!» на улицах Кабула и отказываются прекратить контакты с «Аль-Каидой»**, а джихадистские группы по всему миру отмечают победу «Талибана».

Как обращает внимание Хейли, на этот раз талибы притворяются, что изменились, обещают «инклюзивное» государство. Но на деле, как сообщают СМИ и правозащитники, на захваченных территориях они казнят гражданских, насильно выдают замуж юных девушек и «возвращают Афганистан в мрачное средневековье». Признание США лишь подтолкнёт «Талибан» продолжать в том же духе, уверена политик. Но что ещё опаснее, глядя на это, радикалы в других странах мира могут захотеть последовать их примеру. «Почему бы не свергнуть законное правительство, если Соединённые Штаты это в итоге одобрят?»

По мнению Хейли, США не должны признавать «Талибан», пока он за много лет не докажет, что стал «частью цивилизованного мира». Такое уже было в американской истории. К примеру, понадобилось 30 лет, чтобы Вашингтон признал коммунистический Китай, и 20 — на признание коммунистического Вьетнама. Какие-то «чудовищные режимы» и их правители, вроде Пол Пота с его красными кхмерами в Камбодже, так и не смогли заслужить признание со стороны Америки. «Учитывая, что мы знаем и что происходит сейчас, относиться как-то иначе к «Талибану» не следует», — полагает бывший постпред.

Хейли подчёркивает, что многие союзники США уже проявили более жёсткую позицию, чем Байден. Великобритания и ЕС заявили, что они не намерены слишком быстро признавать «Талибан». «Тем временем враги — Китай и РФ — уже начали с ним сближаться, потому что считают, что Афганистан под управлением террористов ослабит и поставит в более уязвимое положение США», — считает политик.

Возможно, и ООН не будет отставать. Организация должна проголосовать в отношении того, является ли «Талибан» реальным представителем Афганистана. Как настаивает Хейли, США следует убедить большинство стран выступить против. А это будет непросто, учитывая «благосклонное отношение ООН к диктаторам». А из-за поспешного вывода американских войск из Афганистана задача эта будет ещё сложнее. Теперь даже друзья и союзники США испытывают сомнения: «зачем следовать за Америкой, если её «лидерство» несёт за собой столь катастрофические последствия».

Хейли предупреждает, что Байден может чувствовать необходимость признать «Талибан», поскольку это позволит направить помощь афганскому народу. Но не стоит обманываться — каждый доллар всё равно осядет в карманах «угнетателей» и позволит талибам с удвоенной силой осуществлять их «средневековую тиранию».

Предстоящее 20-летие терактов 11 сентября должно чётко дать понять, что сейчас стоит на кону, пишет экс-постпред. «Хаотичный вывод войск по решению Байдена уже стал оскорблением для солдат, моряков, морпехов и военнослужащих ВВС, которые провели два прошедших десятилетия, сражаясь с «Талибаном» и защищая США, и в особенности — для более 2300 храбрых американцев, погибших в Афганистане. Нет слов, чтобы описать, насколько хуже бы было, если бы Байден ещё и вознаградил законным признанием врага, для победы над которым эти люди пожертвовали очень многим», — заключает Хейли.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

