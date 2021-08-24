 

France 24 – вьетнамцы в панике скупают еду в преддверии ужесточения карантина

24.08.2021, 3:42, Новости дня
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Из-за резкого увеличения числа заражений коронавирусом вьетнамские власти объявили в городе Хошимине жёсткий карантин, пишет France 24. Теперь людям будет запрещено покидать дома. Граждане в панике скупают всё, что есть на полках магазинов. В снабжении населения едой и медицинской помощью планируется задействовать армию, рассказывает французский телеканал.

К концу прошлого года во Вьетнаме было зарегистрировано меньше 1500 случаев заражения коронавирусом, пишет France 24. Страна была одной из лучших в том, как она справилась с пандемией. Но ситуация изменилась. Сейчас в ней каждый день в среднем COVID-19 заболевает 10 000 человек. Всему виной новый «дельта» -вариант коронавируса, а также то обстоятельство, что в стране от него привито только 1,8 процента населения.

Одним из эпицентров вспышки заболевания стал вьетнамский город Хошимин, продолжает французский телеканал. В связи со сложившейся ситуацией власти объявили в нём жёсткий карантин. Раньше действовал только запрет на массовые собрания и были открыты только самые важные учреждения. Теперь же людям будет вообще запрещено покидать свои дома до 15 сентября.

В преддверии усиления ограничительных мер люди в панике скупают всё, что есть в магазинах. У супермаркетов и касс выстраиваются длинные очереди. Полки опустели. В целях снабжения населения едой и медицинской помощью власти задействовали армию. Так как некоторым придётся лечиться от коронавируса на дому, сформированы мобильные медицинские команды, которые будут разъезжать по квартирам. 



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