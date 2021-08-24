 

ZDF – отношения Германии и Украины охладели — причина лежит на дне Балтийского моря

24.08.2021, 3:42, Новости дня
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Раньше встречи глав Германии и Украины проходили в более душевной атмосфере, пишет ZDF. Теперь же отношения охладели, и всё из-за трубопровода «Северный поток — 2». Во время своего прощального визита в Киев канцлер ФРГ Ангела Меркель попыталась заверить украинского президента Владимира Зеленского в том, что его страна не лишится статуса страны-транзитёра, но это вряд ли помогло. К тому же она сдержанно отреагировала на его просьбу поставить Украине немецкое оружие.

Бывало и душевнее. Речь об отношениях Германии и Украины. Причина, из-за которой они охладели, лежит на дне Балтийского моря и называется «Северный поток — 2». Вскоре по трубопроводу в Европу будет поставляться российский газ в обход Украины, которая считает, что это нарушает её важные интересы. Это не единственная тема, которую канцлер Меркель обсудила с президентом Зеленским во время прощального визита в Киев.

Одного человека во время приветствия канцлера в аэропорту Киева не хватало. Мэра украинской столицы Виталия Кличко. Экс-чемпиона по боксу не пропустила служба безопасности.

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО, мэр Киева: Меня нет в списке?

СОТРУДНКИ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Да, это так.

Через 80 лет после нападения нацистской Германии на Советский Союз канцлер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. За этим последовали напряжённые переговоры.

Украина разгневана из-за немецко-российского газопровода «Северный поток — 2», который уже практически построен. Из-за него РФ предстоит решать, нужна ли будет Украина в качестве страны-транзитёра или потеряет очень важные для неё многомиллиардные доходы.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Это оружие. Опасное оружие. Не только для Украины, но и для всей Европы.

Меркель пообещала сделать всё, чтобы газ и дальше поставлялся через Украину, но Зеленского это вряд ли успокоило. Оба политика согласились с тем, что застопорившемуся мирному процессу на востоке Украины необходима перезагрузка.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Я выступаю за то, чтобы провести встречу на президентском уровне, с политическими лидерами, то есть мной, президентом Франции и, конечно же, президентами РФ и Украины. Это обеспечит прогресс.

Саммитам и мирным переговорам говорится «да», но дополнительно Зеленский просит дать ему немецкое оружие, на что канцлер, по имеющейся информации, отреагировала сдержанно.

Дата выхода в эфир 22 августа 2021 года. 



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