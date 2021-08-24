Fox News – импичмента мало — британский полковник призвал предать Байдена военному трибуналу за капитуляцию перед «Талибаном»

После того как президент США Джо Байден, по сути, сдался «Талибану», ему нужно устроить не импичмент, а военный трибунал за предательство своей страны и американской армии, заявил в интервью Fox News британский полковник в отставке Джастин Кемп. По его словам, проигрыш в Афганистане приведёт к массе страшных последствий, которые ослабят влияние Запада в мире и усилят позиции РФ и Китая.

ДЖАСТИН КЕМП, полковник британской армии в отставке: Этой ситуации (в Афганистане. — ИноТВ) никто не рад так, как РФ и Китай. Они активнее всех поддерживают то, что произошло. Они этому поспособствовали. Теперь они будут себя нахваливать. В прошлом они много чего делали против Запада. Теперь они будут смотреть на США, которые раньше были сдерживающей силой, и видеть открытое поле для любых действий. А те страны, которые мы надеялись переманить на свою сторону, в сферу западного влияния, скажут: «Зачем нам это делать? Эти люди честны только со своими друзьями. Мы не можем на них положиться, не можем им доверять».

И они увидят в РФ и Китае более надёжных союзников, чем в любой стране Запада. Это сильно помешает нам пользоваться своим влиянием. И это одна из причин, по которой Байден отдал приказ о выходе из Афганистана. Он хотел сконцентрировать большие усилия на борьбе с Россией и Китаем. В результате он получил полную противоположность тому, чего ожидал. Я мог бы назвать ещё много последствий. Я мог бы их перечислить, но не буду, потому что, мне кажется, что те, которые я назвал, самые страшные.

Мы увидим, как Китай будет главенствовать в Афганистане вместе с Пакистаном. И они вместе с Россией и Ираном будут использовать своё влияние в Афганистане. Они будут использовать его не только для обогащения за счёт расхищения афганских минералов и ресурсов, но и будут использовать его для нанесения удара по Западу. Так что ситуация во всём мире стала гораздо опаснее.

Правительство США, американский президент Байден унизил США, унизил американскую армию. По моему мнению… и я тут абсолютно серьёзен, и я никогда такого не говорил ни об одном из лидеров на таком посту. Люди предлагали устроить президенту Байдену импичмент. Я думаю, что его не надо подвергать импичменту. Он — верховный главнокомандующий Вооружёнными силами США, который, по сути, сдался «Талибану»*. Ему нужно не импичмент устроить, а военный трибунал за предательство Соединённых Штатов Америки и Вооружённых сил США.

Дата выхода в эфир 22 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.