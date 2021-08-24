Обозреватель – олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства

Прославленная фигуристка Оксана Баюл, которая в 16 лет завоевала для Украины первое золото на зимних Играх, решила отказаться от украинского гражданства. Об этом Баюл, которая проживает сейчас в Соединённых Штатах, написала на своей странице в Instagram. Ранее она также заявила, что считает «унижением» тот факт, что её не пригласили на тожественное празднование 30-летия независимости Украины, пишет «Обозреватель».



Instagram

Олимпийская чемпионка 1994 года Оксана Баюл написала на своей странице в Instagram на английском языке, что пришло время отказаться от украинского гражданства. «Я больше ничего никому не доказываю, нет так нет, головой в бортик без меня», — добавила она на русском, пишет «Обозреватель».

Прославленная украинская фигуристка призналась, что она очень взволнована, однако Конституция Украины позволяет иметь только одно гражданство, поэтому она решилась пойти на такой шаг. «Слава Богу, за всё спасибо», — отметила бывшая спортсменка. Ранее Баюл также написала про «унижение», когда её не пригласили на торжественное празднование 30-летия независимости Украины, напоминает «Обозреватель».

В 16 лет Баюл завоевала для Украины первое золото на зимних Играх, которое так и оставалось единственным до Олимпиады-2014 в Сочи, отмечается в статье. Она смогла опередить представительниц США и Китая и взойти на первую ступень пьедестала в фигурном катании.

Однако головокружительный успех негативно повлиял на Оксану, подчёркивается в статье. Она пристрастилась к алкоголю и попала в серьёзную аварию, однако сумела выпутаться из сложной жизненной ситуации. После победы на Играх украинка переехала в США, где занимается тренерской работой с детьми и воспитывает пятилетнюю дочь.

Как сообщал ранее «Обозреватель», в марте прошлого года Баюл проиграла в американском суде апелляцию по своему иску против Украины, у которой она пыталась отсудить $50 млн. А весной нынешнего года Баюл оказалась в центре скандала, намекнув, что заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе «незаконно» использует для своего шоу название «Чемпионы на льду».

Кроме того, Баюл обвинила российскую чемпионку мира по фигурному катанию Алину Загитову в плагиате, заявив, что идея для костюма Загитовой была скопирована с её давнего наряда. После этого, по словам Баюл, ей начали поступать угрозы в Instagram, отмечается в статье.