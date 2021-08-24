Мнение: Не считается, кругом всё плохо! Путин за 20 лет нарисовал только мультики!

Как я уже не один раз говорил – меня достал "простой народ". Я понимаю, что есть проблемы, я понимаю, что они есть и серьезные у некоторых. Но это жизнь, проблемы есть везде, а вот претензии у "дорогих россиян" уже ододели настолько, что я не сочуствую тем, кто скулит. Причем, кстати, обычно – не за себя, а потому что коммунизм Путин не построил.

Короче, сидел я как-то и руки сами написали сначала заголовок, а потом и сценарий. Получился ролик. Оцените, обязательно, друзья, уровень комментов к нему. И расскажите, разве я – не прав?

Особенно приветствуется появление мудаков из "простого народа". Этих отдельно люблю. Нахрен посылать.

Счастья вам.

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