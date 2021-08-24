 

В Минздраве обновили прогноз относительно заболеваемости COVID-19 в Украине

24.08.2021, 2:56, Новости дня
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Он отметил, что в Нидерландах “буквально за три-четыре дня” количество случаев коронавирусной инфекции с 200-300 выросло до 10 тыс., а через три недели начало уменьшаться.

“В Украине мы видим постепенный рост, и оно отражает ту динамику, которая была у нас в 2020 году. Поэтому, если смотреть эту динамику, несмотря на то, что это и другие штаммы, мы можем говорить о большем росте количества случаев именно в зимний период”, – пояснил министр.

По словам Ляшко, систему здравоохранения Украины готовят к быстрому реагированию на возможный всплеск COVID-19 – больницы первой волны обеспечено централизованно кислородом.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,28 млн случаев заболевания (+610 за последние сутки), умерло около 53,5 тыс. человек с COVID-19.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин.

Вспышка COVID-19, спровоцированная штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”, может произойти в любой момент, говорил Ляшко. Он отмечал 19 августа, что осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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