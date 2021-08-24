Межрегиональный режим ЧС введен в Нижегородской области и Мордовии

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24.08.2021, 2:52, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРежим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования введен в Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по итогам заседания рабочей группы правительственной комиссии.

«Принято решение о введении в лесах Республики Мордовия и Нижегородской области режима межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Кроме того, решено усилить авиационную группировку. «Уже завтра планируется прибытие двух вертолетов и самолетов Бе-200ЧС МЧС России. Техника будет задействована на тушении очагов природных пожаров на границе Республики Мордовия и Нижегородской области», – добавили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что в настоящее время на территории Мордовского государственного природного заповедника «Заповедная Мордовия» им. П. Г. Смидовича действуют два очага природных пожаров. В северо-западной части территории заповедника площадь активного горения составляет 10 га. В северо-восточной части – 120 га, на территории городского округа город Первомайск – 2 га.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на территории, пострадавшей от пожаров в 2010 году. Из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области. На место были направлены спасатели и пожарные из Москвы, Московской, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей, а также спасатели Ногинского спасательного центра МЧС РФ с насосно-рукавным комплексом «Шквал».

В прошлую субботу в нижегородском поселке Стеклянный сгорело 11 построек из-за пожара в заповеднике имени Смидовича на территории Мордовии, начавшегося 3 августа из-за сухой грозы. Утром 8 августа происходило горение на площади около 3 тыс. гектаров. Для тушения пожара направили шесть вертолетов и восемь самолетов МЧС. Огонь перешел на территорию Нижегородской области, после чего в закрытом городе Сарове ввели режим ЧС.



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