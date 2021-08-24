США ужесточили требования к размещению акций компаний КНР на бирже

Комиссия по ценным бумагам и биржам США ввела новые требования для китайских компаний при размещении ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщило Reuters со ссылкой на отправленные ряду компаний из КНР письма с перечнем соответствующих требований.

Комиссия требует, в первую очередь, большей прозрачности относительно дочерних предприятий китайских компаний в офшорных зонах и совершаемых ими операций. От желающих разместить свои акции на американской бирже также требуют сообщить, могут ли в их деятельность вмешаться власти Китая и в какой степени их действия могут повлиять на вложения инвесторов. Кроме того, они должны предоставить информацию о том, в какой степени готовы взаимодействовать с регуляторами США с учетом ограничений на подобное сотрудничество, введенных Пекином. Комиссия по ценным бумагам и биржам пока официально не подтвердила введение новых требований, передает ТАСС.

Напомним, 3 июня президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американцам покупать акции 59 китайских компаний, связанных с оборонным сектором КНР.

В декабре 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий ограничить размещение акций китайских корпораций на биржах Соединенных Штатов. Исторически китайские компании не были обязаны следовать нормам США для того, чтобы получить право размещаться на американских биржах. В конечном счете новый закон может привести к формальному запрету размещения китайскими компаниями акций на американских площадках. Пекин обвинил США в подавлении китайских компаний на фондовом рынке.

Ранее Трамп допустил возможность «полного разъединения» экономик США и Китая. В августе 2020 года Минфин США пригрозил китайским компаниям отключением от фондовых бирж США. После этого в Китае призвали готовиться к отключению от долларовой платежной системы. Газета ВЗГЛЯД разбирала последствия «финансового развода» Китая и США.