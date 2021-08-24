Жертвами пожара на платформе в Мексиканском заливе стали пять человек

Жертвами пожара на нефтедобывающей платформе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе стали пять человек, сообщил глава предприятия Октавио Ромеро Оропеса.

«К сожалению, погибли пять человек, шестеро пострадали и двое пропали без вести», – приводит слова главы предприятия ТАСС.

Компания пообещала провести расследование обстоятельств аварии.

Накануне на нефтедобывающей платформе Ku-Alpha компании Pemex в Мексиканском заливе произошел взрыв. Кроме того, в начале июля на платформе Ku-Charly нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе вспыхнул сильный подводный пожар.

Напомним также, 1 апреля 2015 года в Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтяной платформе компании Pemex, в результате один человек погиб, еще 16 пострадали.

Еще одна чрезвычайная ситуация произошла в Мексиканском заливе в апреле 2010 года, когда управляемая британской компанией BP платформа «Глубоководный горизонт» затонула у побережья США после 36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом, унесшим жизни 11 человек. Утечка нефти, которая началась следом, нанесла ущерб штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи и стала причиной экологической катастрофы. Компания ВР предпринимала многочисленные и большей частью безуспешные попытки устранить утечку. К августу 2010 года из аварийной скважины в залив вылилось 4,9 млн баррелей нефти, что стало крупнейшим в истории человечества бедствием такого рода.