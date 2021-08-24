Как наносить масло на волосы, чтобы они выглядели ухоженно, а не казались грязными: 3 способа, которые работают

Масла, ароматные и натуральные, – ценное средство для домашнего ухода за волосами. Применение масел делает волосы красивыми, шелковистыми и приятными на ощупь. Если наносить масло регулярно, то результаты не заставят себя долго ждать. Улучшится состояние волос и, соответственно, они обретут роскошный здоровый блеск и гладкость.

Кому подходят масла

Широко распространено мнение о том, что применять масла для ухода за волосами могут далеко не все. Однако такая убежденность – не более чем заблуждение. Натуральные масла – уникальный продукт, который можно использовать в уходе за волосами любого типа. Даже очень жирные волосы вполне можно привести в порядок, используя масла. Единственное противопоказание – это индивидуальная непереносимость, аллергия. Но и в этой ситуации продуктом можно пользоваться, нужно лишь сменить его разновидность.

Избегать масел не стоит, ведь они стоят недорого и ими легко пользоваться, а результат после применения этих средств ничуть не уступает эффекту, получаемому при посещении салонов красоты.

Как сочетать масла

Составлять композиции из масел вполне можно самостоятельно, ориентируясь на приятный аромат. Например, можно совместить лавандовое и персиковое или смешать несколько разновидностей цитрусовых эфиров.

Однако нужно знать главный принцип сочетания масел при создании средств для ухода за волосами. Он заключается в том, что масла подразделяются на две группы – базовые и эфирные.

Базовые – это простые растительные масла, лишенные сильно выраженного запаха. Они используются в качестве основного компонента при создании ухаживающего за волосами средства. Например, в качестве базового компонента можно использовать следующие масла:

льняное;оливковое;растительное дезодорированное.

То есть любое обычное растительное масло, имеющееся под рукой, вполне можно задействовать в уходе за волосами. Конечно же, использовать можно и аптечные продукты – например, масло персика или календулы.

Эфирные масла – источник витаминов и ароматизаторы. Они необходимы при создании домашних масляных спреев, бальзамов, масок.

Любые базовые и эфирные масла можно применять и по отдельности, не занимаясь приготовлением многокомпонентных средств.

Три способа применения масел

Первый способ отлично подойдет тем, у кого нет времени и желания заниматься изготовлением домашних масляных композиций. Годится этот вариант и для тех, ко не покупает и не применяет эфиры, а для косметических процедур задействует тот продукт, который имеется на кухне.

Если в уходе за волосами вы используете базовое масло, имеющееся под рукой, то делать это нужно одним из следующих методов:

добавить продукт в косметическое средство – в маску, бальзам или шампунь;нанести несколько капель на щетку или гребень и расчесывать волосы в течение нескольких минут;смазать волосы маслом, предварительно разогрев его в ладонях (на корни наносить не следует).

Этот способ нанесения масла очень прост и не требует практически никаких усилий. Однако есть смысл использовать аптечные масла, поскольку в них больше витаминов и они обладают легким приятным ароматом.

Второй способ подходит тем, кто практикует ароматерапию и любит применять эфиры в самых различных целях.

Применять эфирное или же ароматическое масло нужно, используя следующие методы:

добавлять по несколько капель в шампунь, бальзам, укрепляющий спрей;добавить к крему для волос, муссу или другому косметическому средству, использующемуся для укладки.

Третий способ заключается в приготовлении масляных смесей. К базовому компоненту нужно добавить несколько капель эфира. Использовать можно как одно ароматическое масло, так и несколько.

Важный момент: масла, входящие в группу базовых, можно применять в чистом виде как холодными, так и разогретыми. Ароматические же нельзя использовать в чистом виде, их обязательно следует добавлять к другим средствам.