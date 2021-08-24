Мнение: Страна иноагентов

Почему Шойгу, Лавров, Кадыров, Минниханов и пр… не включены список иноагентов?

20 августа минюст включил телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» в реестр СМИ-«иноагентов». В список также попали журналисты «Важных историй» Роман Шлейнов, Ирина Долинина, Алеся Мароховская, Дмитрий Великовский, а также главред издания Роман Анин и экс-журналистка издания Олеся Шмагун. Также в реестр включили журналиста Степана Петрова. В общей сложности сейчас в нем 25 человек и 18 изданий.

Выясняется, что телеканал «Дождь» включили в список иноагентов по заявлению Роскомнадзора, который написал в Минюст, что «Дождь» распространял материалы, созданные СМИ-«иноагентами». Таких как «Голос Америки»*, «Настоящее время»*, «Сибирь. Реалии»*, «Медуза»*, Лев Пономарев*, Людмила Савицкая* и другие.

А мне вот что интересно. Еще в 2014 году была принята поправка в закон о СМИ, по которой блоги, у которых более 3000 читателей, приравняли к СМИ. То есть страницы Шойгу, Лаврова, Кадырова, Минниханова в Instagram – это тоже СМИ. Потому что у того же Кадыровв – 2,1 млн подписчиков. У Шойгу – 324 тыс, у Минниханова – 565 тыс, у Лаврова – 234 тыс…

Но в отличие от ЖЖ, Instagram – это американская социальная сеть. И, следовательно, авторы страниц в Instagram «участвуют в создании контента» для интернет-площадки, зарегистрированной в США. Так или не так?

Вот мне и интересно, когда Роскомнадзор обратится в Минюст с требованием включить в реест иноагентов Шойгу, Кадырова, Минниханова, Лаврова и армаду губернаторов, мэров и прочих чиновников, ведущих страницы в Instagram?

Почему их не включают в список иноагентов? Хоть в чем-то Россия должна и может быть впереди планеты всей! Почему бы нам не стать страной с самым большим количеством иноагентов?

*издания и физлица внесены минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Рис отсюда

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