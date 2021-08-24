Украина в августе-сентябре получит 6,5 млн доз вакцин от COVID-19 – Минздрав

“Вакцины продолжают поступать. В августе будут еще поставки и в сентябре. Минимум 6,5 млн доз вакцины придет”, – сказал Ляшко.

Глава минздрава отметил, что в пунктах прививки в медучреждениях, в пунктах массовой вакцинации и в мобильных бригадах доступно около 9,5 млн доз вакцин от COVID-19.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Первую дозу препарата от COVID-19 получило почти 5,07 млн украинцев, почти 3,14 млн – завершили иммунизацию.

Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

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