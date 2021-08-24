Политолог связал выплаты пенсионерам и военным с восстановлением экономики России

«Если государство может оказать целевую помощь пенсионерам и военным – это можно лишь приветствовать, поскольку эти категории населения оказались затронуты кризисом, вызванным пандемией и последовавшей за ней инфляцией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее президент РФ предложил сделать дополнительные выплаты пенсионерам и военным.

«Известно, что коронавирус тяжело переносится именно людьми преклонного возраста. А что касается военных, то они подвергали себя опасности больше всех: защитники нашей страны не уйдут на удаленку и не смогут проводить учения в онлайн-режиме», – отметил политолог Марат Баширов.

По его словам, такие решения руководства страны показывают ответственное отношение государства к гражданам. «Исходя из численности Вооруженных сил и количества пенсионеров, можно сразу сказать, что выплаты коснутся миллионов людей», – заметил аналитик.

Эксперт также подчеркнул, что выплаты будут осуществляться из дополнительных доходов федерального бюджета. «Это косвенный показатель того, что у нас в государстве с доходами все нормально, экономика восстанавливается после кризиса», – заключил Баширов.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика РФ практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан.

По словам депутата, первоначальные подсчеты говорят о том, что на проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей. «Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», – сообщил парламентарий.