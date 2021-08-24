СК приступил к проверке данных о сливе химикатов в Самарской области

Следователи начали проверку после публикаций о том, что неизвестные сливали химикаты в окружающую среду рядом с железнодорожной станцией Тольятти в Самарской области.

Как информирует Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, в одном из местных СМИ 23 августа была опубликована информация о том, что вблизи железнодорожной станции Тольятти неустановленные лица сливали из железнодорожных вагонов-цистерн в окружающую среду химикаты, в специально выкопанные ямы они сбрасывали и бочки с неустановленными веществами, передает РИА «Новости».

Указывается, что несколько последних дней жители села Русская Борковка, расположенного рядом с местом обнаружения химических веществ, чувствовали химический запах.

«Следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по вышеуказанному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и доводы, изложенные в публикации средства массовой информации», – указали в СК. В ведомстве добавили, что готовится к назначению ряд экспертиз, совместно со специалистами-экологами оценивается уровень загрязнения окружающей среды.

Ранее стало известно, что возле Екатеринбурга недалеко от поселка Рудного произошел выброс химикатов с завода, который расположен около дачных участков, местность накрыло плотным туманом, сообщили очевидцы.