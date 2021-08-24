 

Лидеры талибов решили создать совет для управления Афганистаном

24.08.2021, 1:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЛидеры движения «Талибан» (запрещено в России) намерены сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном, сообщили источники американского издания Foreign Policy.

В совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани, передает РИА «Новости».

Источник, близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера «Северного альянса», противостоявшего талибам. Издание считает включение в совет Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере, маловероятным. При этом, по словам источников издания, некоторым членам прошлой администрации Афганистана будет предложено управление министерствами на их выбор.

Накануне талибы взяли в осаду оставшиеся в Афганистане силы сопротивления в провинции Панджшер. В минувшее воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмад Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан, его жители готовы к сопротивлению. Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения. В Москве предупредили о возможности начала очередной гражданской войны в Афганистане.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.



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