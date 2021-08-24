«Тренировали танковый вальс»

…жители Волгограда нашли среди мусора на пустыре брошенный танк Т-90.

Волгоградцы нашли неохраняемый современный российский танк Т-90 на территории заброшенного аэропорта в Кировском районе города. В Минобороны РФ уточнили, что машина принимала участие в подготовке к форуму «Армия-2021», сообщает местный портал v1.ru.

Фото: Константин Завриков

Журналисты выехали на место и тоже нашли на пустыре бесхозную боевую машину в окружении отходов армейской жизнедеятельности. «Стоящий в кустах посреди груд мусора танк никем не охраняется, но пока не разобран на мелкие запчасти вандалами и мародерами. В открытых ящиках лежат инструменты и мелкие запчасти, на месте буксировочные тросы и брезентовые чехлы. Не разбита и дорогостоящая оптика прицелов и перископа», — сообщают журналисты, изучившие находку.

Фото: Константин Завриков

По их словам, машина провела в зарослях и без присмотра не один день.

«Танк буквально «врос» в местность, это видно по следам. Он весь в пыли. Это довольно странное зрелище: идешь по степи, и вдруг — танк», — рассказали «Новой Газете» в редакции v1.ru. — Местные жители, которые нам сообщили о находке, говорят, что машина стояла там несколько дней без движения.

Неофициально в штабе округа нам рассказали, что танк охраняли солдаты-срочники из Чечни, но потом они все ушли делать намаз.

Это довольно странная версия, если учесть, что только нам потребовалось несколько часов, чтобы добраться до него. А сколько на самом деле боевая машина находилась без присмотра — непонятно. Сейчас на место уже прибыли военные и решается вопрос с транспортировкой. В пресс-службе Южного военного округа журналистам объяснили, что брошенный танк принимал участие в тренировках по случаю проведения форума «Армия-2021».

Фото: Константин Завриков

«Танк не брошен, — пояснил представитель военного ведомства. — Он готовился к форуму «Армия-2021».

Военные тренировали танковый вальс. Остальные боевые машины вывезли оттуда, этот танк также заберут».

Сегодня в РФ стартовал VII Военно-технический форум «Армия-2021». В рамках форума в 14 субъектах федерации, а так же в Абхазии, Армении и Южной Осетии развернуто 24 площадки, на которых будут прордемонстрированы образцы современного вооружения российской армии, а также пройдет ряд тематических мероприятий. По данным штаба ЮВО, в Волгоградской области по случаю форума танкисты 8-й общевойсковой армии ЮВО исполнят танковый вальс на танках Т-90.

«Всего на территории Волгоградского парка «Патриот» спланировано к показу 13 эпизодов, в ходе которых разыграют действия спецназа, подразделений военной полиции, инженерных подразделений, а также продемонстрируют «летающий танк». Для выставки подготовлено около 40 образцов современной техники, порядка 50 единиц стрелкового оружия и средств ближнего боя», — сообщили в Минобороны РФ.

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