 

“Вы самые сексуальные атлеты”. Олимпийский призер Романчук с женой показали романтическое селфи из раздевалки

24.08.2021, 1:08, Новости дня
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На снимках молодые супруги стоят в раздевалке и делают селфи, Михаил раздет по пояс, на Марине – цельный купальник.

“Стиль для кадра. Какое фото вам больше нравится?” – поинтересовалась на английском у подписчиков 26-летняя спортсменка.

Ее пост собрал почти 19 тыс. лайков.

“Такая красивая пара”, – прокомментировал снимки Бех-Романчук англоязычный пользователь с ником j_b_ernest.

“Ну какие же вы прекрасные”, – написала natalia.panteleimonova.

“Вы самые сексуальные атлеты”, – уверена vucetic.nebojsa.

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A post shared by MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов в Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019 и чемпионата Европы 2018 года.

Михаил Романчук родился 7 августа 1996 года в Ровно. Он пятикратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира 2017-го и 2019 года, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио.

Романчук и Бех поженились в 2018 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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