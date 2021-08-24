“Не проект общеевропейского интереса”. В Еврокомиссии не согласны с мнением Меркель о “Северном потоке – 2”

“Было предложением со стороны Еврокомиссии, что все газопроводы, которые входят на территорию ЕС или выходят с нее, должны соответствовать условиям Третьего энергопакета. В том числе условиям по недискриминационному доступу к инфраструктуре. Со стороны Еврокомиссии мы всегда давали ясно понять, что “Северный поток – 2″ не является проектом общего европейского интереса, не способствует достижению целей энергетической политики ЕС”, – сказал он.

По словам вице-президента Еврокомиссии, его организация будет следить за действиями США и Германии, чтобы газопровод “не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера”.

Домбровскиса попросили прокомментировать заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая во время визита в Киев 22 августа говорила, что “Северный поток – 2” – “это не двусторонний германо-российский проект, а проект европейского характера”.

“Что касается Еврокомиссии, то она неоднократно озвучивала, что это не проект общеевропейского интереса. Это очень ясная позиция Еврокомиссии”, – ответил Домбровскис.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. 17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщала, что строительство “Северного потока – 2” планируют завершить 23 августа.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

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