 

В Израиле заявили о высокой эффективности третьей дозы вакцины от COVID-19

24.08.2021, 1:08, Новости дня
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В то же время, 187 человек (0,01%) были госпитализированы с коронавирусной инфекцией, у 88 (0,008%) – болезнь протекала в тяжелой форме.

Эти данные свидетельствуют о высокой эффективности прививки от COVID-19, полученной в трех дозах, отметили в минздраве.

С помощью бустерной прививки в Израиле хотят предотвратить распространение штамма коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

Контекст:

Вакцинация против коронавируса в Израиле началась 19 декабря 2020 года. Граждан страны прививают препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech.

С июня в Израиле начали прививать подростков в возрасте 12–16 лет.

К 30 июля в Израиле, по данным минздрава, как минимум одну дозу вакцины получили более 5,9 млн человек (или 63,45% населения), две дозы – около 5,45 млн человек (почти 58,6%), три – 1,53 млн (16,43%).

30 июля в стране начали делать третью прививку от коронавируса людям старше 60 лет. По данным минздрава, защита людей этой возрастной категории от инфекции, которая обеспечивается через 10 дней после третьей дозы, была в четыре раза выше, чем после двух прививок, писало Reuters. При этом третья прививка обеспечила через 10 дней в пять-шесть раз мощнее защиту от тяжелого течения COVID-19 и госпитализации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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