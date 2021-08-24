 

Ожирение во время беременности удваивает риск рака кишечника у ребенка

24.08.2021, 1:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

В научной работе специалисты из Института общественного здравоохранения в Окленде отметили, что за последние годы в развитых странах заболеваемость раком кишечника среди пожилых людей уменьшилась, однако среди молодых пациентов показатели удвоились. Ученые предположили, что на это могли повлиять не только наследственность или особенности питания, но и некоторые факторы внутриутробного развития, например, ожирение у матери.

Чтобы определить эту связь, ученые воспользовались данными Исследования здоровья и развития детей (CHDS), в котором участвовали более 18,7 тысячи пар матерей и детей, родившихся с 1959 по 1966 годы. В анкетах и медицинских записях сохранилась информация о состоянии здоровья участниц, в том числе до беременности, наличии хронических заболеваний и назначенных лекарствах.

Затем авторы нового исследования собрали данные обо всех случаях рака у потомства с момента рождения до 2019 года с помощью Калифорнийского онкологического регистра.

За 60-летний период злокачественные новообразования кишечника были диагностированы у 68 человек в возрасте от 18 до 56 лет, причем около половины из них (48,5%) заболели до 50 лет. Почти каждый пятый пациент в этой выборке имел неблагоприятный семейный анамнез.

Ученые сопоставили полученные данные с информацией о весе массы тела матерей во время беременности и их потомства при рождении. Оказалось, что у детей женщин с ожирением риск риск развития этого вида рака во взрослом возрасте был почти вдвое выше по сравнению с детьми матерей со нормальным или низким весом. 

Еще выше этот риск был у тех, чьи матери быстро набрали лишний вес во время беременности — увеличение в четыре раза. Вероятность развития рака кишечника также повышалась у детей, которые родились с избыточным весом — больше 4 000 граммов.

Это исследование является наблюдательным и в нем не изучались причинно-следственные связи, кроме того, в нем не учитывались такие важные факторы, как питание, микробиом кишечника участников и их индекс массы тела в зрелом возрасте. Однако ученые отметили, что внутриутробное развитие также может играть важную роль. Например, питательные вещества, поступающие в матку, могут навсегда изменить структуру и функцию жировой ткани, регуляцию аппетита и метаболизм.

«Наши результаты предоставляют убедительные доказательства того, что особенности внутриутробного развития является важным фактором риска колоректального рака и могут способствовать увеличению показателей заболеваемости у молодых людей», — сообщили авторы исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.07 / Мнение: Хабаровск – ты ….л!

21.02 / Прозрение “беззападности”

12.04 / Театр классического балета в апреле пройдет с гастролями от Волги до Кавказа

18.04 / Герой убил женщину и умер сам

05.04 / Мнение: Визит в Катар

22.04 / Из обломков и огарков

03.07 / Елена Ксенофонтова раскрыла подробности второго сезона сериала “Кухня. Война за отель”: Новые лица будут

27.06 / Рассадник коронавируса – Личное мнение

09.07 / Мнение: О падении великой легенды

02.08 / Политолог Третьяков: На Украине и на Западе мечтают заставить Россию войти в ДНР и ЛНР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика