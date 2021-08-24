Ожирение во время беременности удваивает риск рака кишечника у ребенка



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В научной работе специалисты из Института общественного здравоохранения в Окленде отметили, что за последние годы в развитых странах заболеваемость раком кишечника среди пожилых людей уменьшилась, однако среди молодых пациентов показатели удвоились. Ученые предположили, что на это могли повлиять не только наследственность или особенности питания, но и некоторые факторы внутриутробного развития, например, ожирение у матери.

Чтобы определить эту связь, ученые воспользовались данными Исследования здоровья и развития детей (CHDS), в котором участвовали более 18,7 тысячи пар матерей и детей, родившихся с 1959 по 1966 годы. В анкетах и медицинских записях сохранилась информация о состоянии здоровья участниц, в том числе до беременности, наличии хронических заболеваний и назначенных лекарствах.

Затем авторы нового исследования собрали данные обо всех случаях рака у потомства с момента рождения до 2019 года с помощью Калифорнийского онкологического регистра.

За 60-летний период злокачественные новообразования кишечника были диагностированы у 68 человек в возрасте от 18 до 56 лет, причем около половины из них (48,5%) заболели до 50 лет. Почти каждый пятый пациент в этой выборке имел неблагоприятный семейный анамнез.

Ученые сопоставили полученные данные с информацией о весе массы тела матерей во время беременности и их потомства при рождении. Оказалось, что у детей женщин с ожирением риск риск развития этого вида рака во взрослом возрасте был почти вдвое выше по сравнению с детьми матерей со нормальным или низким весом.

Еще выше этот риск был у тех, чьи матери быстро набрали лишний вес во время беременности — увеличение в четыре раза. Вероятность развития рака кишечника также повышалась у детей, которые родились с избыточным весом — больше 4 000 граммов.

Это исследование является наблюдательным и в нем не изучались причинно-следственные связи, кроме того, в нем не учитывались такие важные факторы, как питание, микробиом кишечника участников и их индекс массы тела в зрелом возрасте. Однако ученые отметили, что внутриутробное развитие также может играть важную роль. Например, питательные вещества, поступающие в матку, могут навсегда изменить структуру и функцию жировой ткани, регуляцию аппетита и метаболизм.

«Наши результаты предоставляют убедительные доказательства того, что особенности внутриутробного развития является важным фактором риска колоректального рака и могут способствовать увеличению показателей заболеваемости у молодых людей», — сообщили авторы исследования.