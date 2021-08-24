В Германии предсказали победу РФ в битве за «Северный поток – 2»

Журналистка немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Зильке Бигальке назвала способ, при помощи которого Москва одержит верх в битве за «Северный поток – 2».

Автор статьи считает, что США и Германия намерены смягчить негативные последствия от нового газопровода для экономики Украины. По ее мнению, американский лидер Джо Байден поставил перед немецким канцлером Ангелой Меркель конкретную задачу: во время визита в Москву она должна убедить президента РФ Владимира Путина продлить истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет, передает РИА «Новости».

Журналистка указывает на то, что глава российского государства на встрече с Меркель заявил, что страна готова продолжить транзит топлива через Украину, однако для этого Москва должна узнать у европейских партнеров, какие объемы газа они готовы закупать.

Бигальке считает, что заявление Путина можно расшифровать так: если Евросоюз не хочет, чтобы Украина пострадала от «Северного потока – 2», то он должен будет покупать больше топлива у Москвы.

«Так или иначе, Газпром остается в выигрыше, а значит, в выигрыше остается и Кремль», – считает журналистка.

Ранее Путин подтвердил Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.