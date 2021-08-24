Глава Минтруда подписал приказ о порядке информирования россиян о размере будущей пенсии

Глава Минтруда РФ Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования россиян о размере будущей пенсии.

«Утвердить порядок предоставления сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости согласно приложению №1», – говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будет предоставляться мужчинам от 45 и женщинам от 40 лет, которые еще не получают пенсию по старости досрочно или по инвалидности. Информация будет предоставляться раз в три года.

Ранее Министерство труда и соцзащиты исключило из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов.