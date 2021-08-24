Администрация СИЗО «Лефортово» запретила заключенным спать днем
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…и брать питьевую воду на прогулки.
Администрация московского СИЗО «Лефортово» запретила заключенным спать днем. Об этом ТАСС рассказал член столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, который встретился с экс-главой Хабаровского края Сергеем Фургалом и другими арестантами.
«Фургал и другие заключенные, с которыми я говорил, рассказали мне, что администрация СИЗО запретила заключенным спать днем. Хотя лежать на кровати и даже закрывать при этом глаза им не запретили. Это непонятное решение, самое главное — неясно, как его будут контролировать. Есть вопросы к данному нововведению, мы постараемся выяснить, откуда оно взялось, и вернуть все как было, потому как сон, в том числе дневной, заключенным важен», — сказал Мельников.
Он отметил, что в изоляторе перестали транслировать новости по радио, так как перестали работать все радиоточки за исключением одной, транслирующей только музыку.
«Сергей Иванович [Фургал] пошутил на этот счет, что с помощью этой музыки приобщается к прекрасному, но новости — это важно для арестантов, они не должны чувствовать себя совершенно оторванными от мира», — сказал член ОНК.
Кроме того, заключенным запретили брать с собой на прогулки питьевую воду. «Прогулочный дворик в «Лефортово» на пятом этаже. Не для всех заключенных поход туда является легким мероприятиям. Там есть инвалиды, люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Питьевая вода им нужна», — уточнил Мельников.
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Помимо Фургала, которого обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК) и в незаконном хранении оружия (ч. 3 ст. 222 УК), в СИЗО «Лефортово» находятся журналист Иван Сафронов, обвиняемый по делу о госизмене, и экс-сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин.
Последнего нашли в СИЗО «Лефортово» в середине июля, его этапировали из колонии, предположительно, в рамках следственных действий для дачи Пичугиным показаний против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, которого в РФ с 2015 года обвиняют в организации убийств и покушений на убийства. Тоже в июле экс-сотрудник ЮКОСа отказался от своих адвокатов, с которыми у него было заключено соглашение на протяжении многих лет. По данным источников «Новой», его вынудили это сделать.
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Источник: Новая газета
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