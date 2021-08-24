Администрация СИЗО «Лефортово» запретила заключенным спать днем

…и брать питьевую воду на прогулки.

Администрация московского СИЗО «Лефортово» запретила заключенным спать днем. Об этом ТАСС рассказал член столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, который встретился с экс-главой Хабаровского края Сергеем Фургалом и другими арестантами.

«Фургал и другие заключенные, с которыми я говорил, рассказали мне, что администрация СИЗО запретила заключенным спать днем. Хотя лежать на кровати и даже закрывать при этом глаза им не запретили. Это непонятное решение, самое главное — неясно, как его будут контролировать. Есть вопросы к данному нововведению, мы постараемся выяснить, откуда оно взялось, и вернуть все как было, потому как сон, в том числе дневной, заключенным важен», — сказал Мельников.

Он отметил, что в изоляторе перестали транслировать новости по радио, так как перестали работать все радиоточки за исключением одной, транслирующей только музыку.

«Сергей Иванович [Фургал] пошутил на этот счет, что с помощью этой музыки приобщается к прекрасному, но новости — это важно для арестантов, они не должны чувствовать себя совершенно оторванными от мира», — сказал член ОНК.

Кроме того, заключенным запретили брать с собой на прогулки питьевую воду. «Прогулочный дворик в «Лефортово» на пятом этаже. Не для всех заключенных поход туда является легким мероприятиям. Там есть инвалиды, люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Питьевая вода им нужна», — уточнил Мельников.

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Помимо Фургала, которого обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК) и в незаконном хранении оружия (ч. 3 ст. 222 УК), в СИЗО «Лефортово» находятся журналист Иван Сафронов, обвиняемый по делу о госизмене, и экс-сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин.

Последнего нашли в СИЗО «Лефортово» в середине июля, его этапировали из колонии, предположительно, в рамках следственных действий для дачи Пичугиным показаний против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, которого в РФ с 2015 года обвиняют в организации убийств и покушений на убийства. Тоже в июле экс-сотрудник ЮКОСа отказался от своих адвокатов, с которыми у него было заключено соглашение на протяжении многих лет. По данным источников «Новой», его вынудили это сделать.

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