 

В Минск прибыла группа ICAO для расследования инцидента с рейсом Ryanair

24.08.2021, 0:14, Новости дня
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“Сегодня состоялось рабочее совещание с представителями группы ICAO по расследованию фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair в национальном аэропорту Минск. В совещании принял участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. […] Авраменко особо отметил, что Беларусь обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента”, – говорится в сообщении.

В минтрансе Беларуси отметили, что руководитель группы ICAO “Сильвен Лефойер заверил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности”.

“Благодаря предварительной работе мы смогли получить общую картину событий. Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы”, – процитировало Лефойера белорусское ведомство.

Представители ICAO планируют “выезды в авиационные организации и проведение встреч с персоналом”. Итоговый отчет международная организация собирается предоставить к ноябрю, утверждает минтранс Беларуси.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для “сопровождения” самолета по поручению находящегося при власти в стране Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС. После приземления самолета был задержан белорусский журналист Роман Протасевич, который летел этим рейсом, и его девушка, россиянка София Сапега.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое “интервью” Протасевича. В нем журналист, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

14 июня Протасевич появился на пресс-конференции, организованной МИД Беларуси. Он несколько раз повторил, что никто его не бил, он чувствует себя хорошо, и сказал, что считает “настоящими заложниками ситуации” своих родителей и Сапегу.

25 июня Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием. Исходя из этого, “следствие сочло возможным” изменить им меру пресечения на домашний арест.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапегу обвиняют в участии в массовых беспорядках и разжигании социальной вражды и розни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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