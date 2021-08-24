“Есть над чем работать”. Климкин прокомментировал саммит Крымской платформы

“Уровень представления США, Германии, Франции, Италии и многих других после длительной подготовки Крымской платформы не вдохновляет. Я очень хочу, чтобы эта история стала успешной – не просто “праздничной”, декларативной, а реальной. Как видите, формальный старт не является простым – нам есть над чем работать”, – написал дипломат.

По его словам, для Украины будут важны эффективность и результаты инициативы.

“Пока в мировых СМИ эта история не зашла – они занимаются Афганистаном и вообще не занимаются нами. Так же мировые СМИ показывают сегодня вице-президента США Камалу Харрис в Сингапуре и в целом ее турне по Азии”, – отметил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1512516125762405

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли Совместную декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

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