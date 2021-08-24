В мире: Россию провоцируют на повторение советских ошибок в Афганистане

Бегство американцев из Афганистана и риск начала гражданской войны в республике могут стать серьезными вызовами для Москвы в регионе. Эксперты полагают, что Запад будет не только пытаться втянуть Россию в афганский конфликт, но и постарается экспортировать его на территорию стран ОДКБ в Средней Азии. Как Москве не повторить ошибок СССР в Афганистане и эффективно противостоять новой угрозе?

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в конфликт между движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) и силами сопротивления в Афганистане. «Сегодня на внеочередном заседании [ОДКБ] тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», – отметил Песков.

Представитель Кремля также указал, что Москва не планирует выступать посредником между сторонами. Ранее в ОДКБ решили принять дополнительные меры безопасности в связи с Афганистаном, а на сессии Совета ОДКБ, которая запланирована на середину сентября, главы МИД стран-участниц озвучат консолидированную позицию по афганской проблематике.

О невмешательстве в ситуацию заявили и в МИД. По словам замглавы министерства Олега Сыромолотова, для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан. «Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке», – отметил он.

Отдельного внимания заслуживает и проблема беженцев, о чем упоминал российский президент. «Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 1990-х и в начале 2000-х годов», – заявил накануне Владимир Путин.

Он также раскритиковал идею Запада разместить беженцев на территории стран Средней Азии. «Наши западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США или другие страны. Значит, в эти страны, к нашим соседям, можно направлять без виз, а к себе без виз не хотят? Это что за унизительный подход к решению вопроса?» – риторически спросил президент.

«Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть, и миллионы! А у нас с ближайшими союзниками и соседями никаких визовых ограничений и граница – тысяча километров. Сел на что угодно – хоть на машину, хоть на осла – и поехал по степи. И что мы будем с этим делать? Это имеет отношение к нашей безопасности. Напрямую связано с нашими гражданами!» – подчеркнул глава государства.

По мнению экспертов, столь однозначная и ясно артикулируемая позиция РФ по афганской проблематике говорит о попытке Запада втянуть Москву во внутриафганский конфликт. «А если этого сделать не получится, тогда они постараются наводнить страны ОДКБ беженцами и террористами, прикидывающимися беженцами», – считает руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. –

«Мы будем жестко пресекать подобные попытки. У нас есть президент, который является одним из лучших специалистов в мире по борьбе с терроризмом. Это не громкие слова, это факты, доказанные историей побед над террором как на Северном Кавказе, так и в других регионах».

«Президент РФ беспокоится в первую очередь о безопасности нашей страны и граждан. Мы понимаем, что «Талибан» давно запрещенное в РФ движение, но с прагматической точки зрения мы должны находить с талибами какие-то варианты коммуникации для безопасности собственных граждан и безопасности соседних стран», – считает политолог Марат Баширов.

«Поэтому наш президент ведет себя очень ответственно в афганском вопросе: и с точки зрения интересов наших граждан, и с точки зрения обязательств в рамках ОДКБ. Это его ключевые принципы, – поясняет эксперт. – Америка находится далеко от очага конфликта, а мы – близко. Афганистан – угроза южным границам России».

Баширов отметил, что у РФ «есть удачные кейсы контртеррористической борьбы на Северном Кавказе, в Сирии и в других странах». «Весь мир знает, что подобный результат достигается не только с помощью силовых операций. Здесь присутствует и тонкая работа с мусульманскими лидерами. Ислам – это миролюбивая религия, но там есть ответвления, которые приводят к радикализму. Мы знаем, как с этим бороться», – считает он.

Эксперт подчеркнул, что «политика Путина гарантирует невовлечение РФ в боевые действия на территории Афганистана». «Если потребуется применить вооруженные силы – мы их применим только в самом крайнем случае. Для начала у нас есть немало дипломатических инструментов. В РФ есть кому разговаривать с талибами, в том числе на языке ислама», – указал Баширов.

Политолог также добавил, что россияне выступают категорически против приема беженцев из Афганистана. «Это люди не нашей культуры. Когда мигранты приезжают из Таджикистана, Киргизии или Казахстана, мы понимаем, что в их менталитете есть некий след общего прошлого. А у афганцев свой уклад, свой культурный код и свой менталитет. Это совершенно другие люди. Поэтому, конечно, надо препятствовать проникновению беженцев из Афганистана в Россию и соседние государства Средней Азии», – отметил собеседник.

«Любопытно, что тема втягивания РФ в афганскую военную кампанию популярна не только на Западе, но и на Востоке. Из-за этого у некоторых начинается эйфория, будто бы Москва – единственная сила, способная оказать влияние на талибов. Я не исключаю, что и сами талибы попытаются запудрить некоторым нашим политикам мозги, используя их в своих интересах. Поэтому ввод войск станет не просто повтором ошибки СССР, а авантюрой», – отметил профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

«Поэтому Путин прав, когда говорит о необходимости прежде всего обезопасить наши границы от любого развития событий в Афганистане. Причем он знает, как бороться с терроризмом в наиболее опасных формах, когда террор приобретает трансграничный статус и сетевую структуру. Благо наши специалисты по уровню квалификации полностью соответствуют уровню сложности проблемы и способны решить две задачи: уберечь Россию от авантюр и защитить наших граждан от международного терроризма», – резюмировал Манойло.

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