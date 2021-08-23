Почему стал хорошим Курбан? – Личное мнение

А я-то думаю, с чего это вдруг Курбанчик Омаров таким хорошим стал? Вот реально: стал хорошим. Без дураков. Даже Омаром его больше называть не хочется, хоть Шантика покойного и не прощу.

Кто, кроме адвоката Жорина, оказывает на Курбанчика такое грандиозное положительное влияние?

А вот она:



Фото: Соцсети

Знакомьтесь: поэтесса Анна Егоян.

Красивая, молодая, образованная девушка. Талантливая, с безупречными манерами и завораживающим голосом. Из хорошей семьи.

Я не люблю поэзию, но несколько стихов Егоян прослушала на Ютубе. Дослушала до конца, что уже говорит очень о многом.

Курбанчик подружился с Анной и даже сделал с ней совместное видео.

https://t.me/lenamiro/9522

Теперь вместо клубов, где по ночам косолапо скачет не всегда трезвый Ксюндель, Курбан ходит на поэтические вечера.

Больше не строит из себя на радость крикливому Ксюнделю гопника, а ведёт себя воспитанно, занимается детьми и тянется к прекрасному. Ну, или к прекрасной — в лице великолепной, естественной, умной и чистой красавицы Анны Егоян.



Фото: Соцсети

Смотрите, как двигается Анна:

https://t.me/lenamiro/9524

Стать, порода, достоинство, женственность — в каждом движении.

Сравним с Ксюнделем, который ведёт себя на танцполе, как солдат, а в общении с окружающими лично мне напоминает базарную торговку селёдкой?

https://t.me/lenamiro/9523

В Егоян — с её талантом, красотой и безупречной репутацией — я вижу большое будущее. А сутулый Ксюндель — всё: её время ушло несмотря на отпиленный в отчаянии нос.



Изящная Анна. Сутулый Ксюндель. Фото: Соцсети

Бородина, подсказать, с чего начался твой закат, раз сама такая неумная?

Менее двух лет назад ты совершила фатальную ошибку, назвав меня грязью из-под ногтей.

Теперь ты — не на ТНТ и в разводе. Золотой антилопы больше нет.

Посмотрим, что будет дальше?

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