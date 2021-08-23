Мнение: Центр борьбы с принудительной вакцинацией

А вот и хорошее объявление:

“Центр борьбы с принудительной вакцинацией💪 Руслана Гайсина открывается в Москве, 19 августа в 16.00 часов на ул.Яблочкова д.21к.3.

Напомним, что депутат ЗАКС Ленобласти Руслан Гайсин запустил федеральный проект по противодействию принудительной вакцинации.

Два центра борьбы созданы в Петербурге и один открывается в Москве сегодня.

Также создан всероссийский колл-центр.

В каждом центре находятся юристы, а также единый юридический центр бесплатно помогает людям бороться с принудительной вакцинацией.

Юристы консультируют людей о методах разговора с работодателями, методах написания жалоб в госинстанции, методике опротестования принудительной вакцинации в судах.

Также центры доносят до работодателей и всех ветвей власти, что согласно современным законам России принудительная вакцинация невозможна.

Уже достигнуты первые успехи. Министерство Труда признало, что принудительная вакцинация противоречит Трудовому Кодексу.

Приглашаем на открытие первого московского офиса борьбы с принудительной вакцинацией.

👉Дополнительную информацию можно узнать по телефону. +7-967-349-13-14

От Телеграм-канала “Ковид Сопротивление”