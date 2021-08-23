В США полностью одобрили использование вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech

Если ранее препарат разрешали использовать для экстренного применения, то теперь он становится доступным для профилактики COVID-19 у американцев в возрасте от 16 лет.

Также вакцину Pfizer/BioNTech разрешается вводить экстренно детям в возрасте от 12 до 15 лет, а также в качестве третьей дозы – людям с ослабленным иммунитетом.

В FDA отметили, что полнообъемное утверждение первой вакцины в США является “важной вехой” в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech была первой, которую одобрила ВОЗ (это случилось в декабре 2020 года). Эффективность препарата оценивается в 95%.

В США были одобрены для экстренного применения вакцины Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer/BioNTech.

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