 

Глава ЛНР кратно увеличил число призванных на сборы резервистов

23.08.2021, 23:16, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ об увеличении численности участвующих на этой неделе в военных сборах резервистов в 3,5 раза, информирует Луганскинформцентр (ЛИЦ).

«В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности <…> постановляю: Народной милиции Луганской народной республики организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период с 23.08.2021 по 27.08.2021. Призвать на военные сборы 3,5 тыс. человек из числа граждан, приписанных в состав резервных формирований, в Народную милицию Луганской народной республики», – приводит текст указа главы ЛНР ЛуганскИнформЦентр.

Он также поручил «привлечь к проведению военных сборов 252 единицы транспортных средств для комплектования подразделений Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов».

На прошлой неделе своим указом Леонид Пасечник поручил провести военные сборы с 23 по 27 августа с участием 1 тыс. резервистов и 72 единиц транспортной техники. 14 июня Пасечник издал указ о проведении военных сборов резервистов, в которых должны были принять участие более 300 человек. На следующий день он сообщил об отмене этого указа.

Ранее в понедельник полпред провозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова обвинила Киев в блокировании работы политической подгруппы и стремлении к силовому, а не дипломатическому решению конфликта.



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